Das sind die Auftritte der Kandidaten in der fünften Show von 'Dance Dance Dance': Die Sängerinnen Sandy Mölling (36, 'No Angels') & Bahar Kizil (28, 'Monrose') Duo: 'Bang Bang'/ Jessie J/ Ariana Grande/ Nicky Minaj Solo Sandy Mölling: 'Can't Get You Out Of My Head'/ Kylie Minogue Solo Bahar Kizil: 'Straight Up/ Cold Hearted'/ Paula Abdul Model und Schauspieler Marc Eggers (30) & Model Aminata Sanogo (22) Duo: 'These Boots Are Made For Walking'/ Jessica Simpson Solo Aminata Sanogo: 'Focus'/ Ariana Grande Solo Marc Eggers: 'I'm Still Standing'/ Elton John Die beiden DSDS-Gewinner Luca Hänni (22) & Prince Damien (26) Duo: 'Solo Dance'/ Martin Jensen Solo Luca Hänni: 'Beautiful Monster'/ Ne-Yo Solo Prince Damien: 'Black And Gold'/ Sam Sparro Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor (33) & Ehefrau Suzan (30) Duo: 'Hips Don't Lie'/ Shakira/ Wyclef Jean Solo David Odonkor: 'Hey Ya/ Roses'/ OutKast Solo Suzan Odonkor: 'Ain't No Other Man'/ Christina Aguilera Top oder Flop - darüber entscheidet allein die 'Dance Dance Dance'-Jury! Nach jeder Performance vergeben Ruth Moschner, DJ Bobo und Cale Kalay bis zu 10 Punkte. Am Ende der Show gilt: Das Team mit der niedrigsten Gesamtwertung muss den Wettbewerb verlassen. Welche drei Teams werden es ins große Finale schaffen? Alle Videoclips von den Highlights zu "Dance Dance Dance" finden die Zuschauer exklusiv bei RTL.de. Die Show in voller Länge gibt es im Anschluss an die Sendung bei TVNOW zu sehen. Exklusive Infos, Bilder und Hintergrund-Stories zur Show gibt es bei RTL.de und auf der offiziellen RTL-Facebook-Seite von 'Dance Dance Dance'.