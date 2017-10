Nick, Kurt und Dale (Charlie Day) sind zwar ihre Horror-Vorgesetzten los, dafür haben sie als Firmengründer Stress mit einem fiesen Investor. Wie schon in dem schadenfrohen Hit von 2011 glauben sie auch in der Fortsetzung, nur mit krimineller Energie aus der Sache rauszukommen - stellen sich dabei aber wieder so dämlich an, dass wir vor Lachen schier vom Sofa plumpsen!