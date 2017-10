Aktiver Unterricht mit dem Smartphone: Im SciencePowerLab können die SchülerInnen ihr Mobiltelefon als Werkzeug für Recherche, Dokumentation und Präsentation nutzen. Sie erfahren an praktischen Beispielen, wie ein komplexes Thema im Team aufbereitet und zu einem Film- und Handlungskonzept umgesetzt werden kann. Die heraufziehende Erderwärmung und Klimakrise verlangen sowohl von den Lehrenden als auch von den Lernenden ein tiefgreifendes Verständnis über ökologische, ökonomische und wissenschaftlich erforschte Zusammenhänge. Nur so können die Folgen angemessen beurteilt und Lösungen und Auswege zu entwickelt werden. Dazu gehört ein fachlich übergreifendes, an Zusammenhängen orientiertes Denken und die erfolgreiche Zusammenarbeit im Team, um unterschiedliche Perspektiven einfließen zu lassen. Dabei nutzen die Teilnehmenden ihr Mobiltelefon als Werkzeug. Im ersten Film wird Filmemachen mit dem Mobiltelefon ganz einfach erklärt. Die 17-jährige Delphine zeigt am Beispiel ihrer Reise nach Grönland, wie man auf einfache Art und Weise komplexe Themen mit dem Mobiltelefon zu einem Video verarbeitet. Im zweiten Film werden Lehrende ermutigt, die Methode in ihrem Unterricht bzw. ihren Projekten einzusetzen. Anhand einer schrittweisen Anleitung bekommen sie genügend Hinweise für ein erfolgreiches Umsetzen in ihrer jeweiligen Umgebung/Institution. Der Film basiert auf dem Ablauf eines SciencePowerLabs an der Stadtteilschule Winterhude in Hamburg und beschreibt die schrittweise Umsetzung der Idee in der Praxis. Der Kursleiter Jan Holler, Rapper, Filmemacher, Pädagoge und Islamwissenschaftler, beschreibt die typischen Herausforderungen, Lernschritte und Lösungen, die er mit seinen beiden Schülerteams im Laufe des Jahres gefunden hat. Zusätzlich beschreibt Hendrik Weber als leitender Mitarbeiter der Schule aus seiner Sicht die Voraussetzungen für die Umsetzung eines solchen Projekts.