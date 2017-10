Sheldons Kollege Bert ruft mitten in einer neuen Ausgabe von "Spaß mit Flaggen" an, um allen mitzuteilen, dass er endlich eine Freundin hat. Zuerst freuen sich die Jungs für ihn. Doch als sie die Fitnesstrainerin Rebecca persönlich kennenlernen, wird ihnen schnell klar, dass sie nur hinter seiner Kohle her ist. Als sie ihm das schonend beibringen, trennt er sich von ihr. Doch er vermisst sie, sodass er doch wieder mit ihr zusammenkommt und sie ihm verzeiht, weil er ihr einen Jet-Ski schenkt.