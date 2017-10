1999 zerstört eine Katastrophe das Kernkraftwerk im japanischen Janjira. Der damals ebenfalls betroffene Amerikaner Joe Brody sucht dort noch immer nach Antworten. Gerade als ihn sein Sohn Ford in die Heimat zurückholen will, bricht in dem Areal ein riesiges Flugmonster aus der Erde und fliegt Richtung Hawaii. Forscher Ichiro Serizawa ist sich sicher, dass nur ein Wesen die Kreatur aufhalten kann: die Riesenechse Godzilla. Kann sie im Kampf der Giganten siegen? (SV1)