Nur noch wenige Tage, bis für die Auktionatorin Clara Weichsler der Aufbruch in ein neues Leben beginnen soll: Mit ihrer kleinen Tochter Sophie und ihrem Lebensgefährten Robert will die junge Frau aus dem malerischen Südkärnten nach London ziehen. Da lernt Clara zufällig den sympathischen Kinderbuchillustrator Benedikt kennen, der mit einem traumatischen Verlust zu kämpfen hat. Ihre Zukunftspläne geraten ins Wanken. Der idyllische Klopeiner See und die brodelnde Millionenstadt London - einen größeren Kontrast kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Und doch wird die junge Auktionatorin Clara Weichsler (Lara Joy Körner) mit ihrer Tochter Sophie (Franziska Neiding) und ihrem Lebenspartner Robert (Andreas Brucker) in wenigen Tagen von Südkärnten in Richtung England aufbrechen. Die Entscheidung ist Clara nicht leicht gefallen, aber sie und Robert, die privat wie beruflich ein perfektes Team sind, sollen in der Stadt von Christie's und Sotheby's die Leitung eines renommierten Auktionshauses übernehmen - der Traum eines jeden Auktionators. Während Robert nur noch den Umzug im Kopf hat und für ein paar Tage nach London reist, um dort letzte Vorbereitungen zu treffen, versuchen Clara und die kleine Sophie, Abschied von ihrem Heimatort zu nehmen. Bei einem letzten Ausflug zu ihrer Berghütte kommt es zu einer unerwarteten Begegnung. Ein Fremder hat sich aufgrund einer Verwechslung in der Hütte einquartiert, da er dachte, es handele sich um das von ihm angemietete Ferienhaus. Sein Name ist Benedikt Sanders (Gunther Gillian), ein Kinderbuchillustrator, der hofft, in der Abgeschiedenheit der Berge endlich wieder arbeiten zu können. Zunächst steht Clara dem Unbekannten misstrauisch und abweisend gegenüber, ganz im Gegensatz zu Sophie, die Benedikt auf Anhieb sympathisch findet. Immer wieder besucht das Mädchen ihn in der Hütte, die ihre Mutter ihm nach anfänglichem Widerwillen vermietet. Dann beginnt auch Clara, sich näher für Benedikt zu interessieren, der bei allem Charme von einer seltsamen Schwermut umgeben wird. Sie erfährt, dass er seit dem Unfalltod seines besten Freundes Jonas wie blockiert ist. Es gelingt ihm einfach nicht, die Zeichnungen für dessen letztes Buch anzufertigen, zumal Jonas' Witwe Sabine (Marion Mitterhammer) ihn für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht. Claras Empfindungen für den sensiblen Zeichner werden immer intensiver. Mit Benedikt erlebt sie ein Gefühl der Gemeinsamkeit und Freiheit, wie sie es mit dem pragmatischen Robert nie kennengelernt hatte. Zugleich rückt der Tag ihrer Abreise immer näher. Clara weiß, dass sie eine Entscheidung fällen muss. Sie weiß aber auch, dass Benedikt erst mit seiner Vergangenheit ins Reine kommen muss, um sich auf eine Zukunft mit ihr einlassen zu können. In diesem Film der erfolgreichen Lilly-Schönauer-Reihe spielt Lara Joy Körner eine Frau, die an einem Wendepunkt ihres Lebens steht - und deren große Pläne durch eine neue Liebe ins Wanken geraten. Ihr Widerpart ist Gunther Gillian als feinfühliger Illustrator, der über einen tragischen Verlust hinwegzukommen versucht. Zum Ensemble gehören Andreas Brucker, Marion Mitterhammer und Franziska Neiding. "Lilly Schönauer - Verliebt in einen Unbekannten" entstand an Originalschauplätzen am Klopeiner See in Südkärnten.