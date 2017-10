Es könnte das Geschäft seines Lebens werden: Architekt und Bauunternehmer Uli Fischer (Michael Roll) will dem Grundstückseigner Alejandro Pérez (Sky du Mont) eine idyllisch gelegene Bucht auf Mallorca abkaufen, da er plant, hier einen Hotelkomplex zu errichten. Um das Geschäft unter Dach und Fach zu bringen und nebenher ein paar nette Tage mit seiner Freundin und Assistentin auf der Sonneninsel zu verbringen, checkt Uli mit Jana Rosen (Ursula Buschhorn) nach Mallorca ein. Doch am Flughafen wartet bereits die erste Überraschung auf ihn. Seine Ex-Frau ist erkrankt, und nun muss sich Uli um seine drei Kinder kümmern. Wenig begeistert, nimmt er sie mit auf die Insel. Das nächste Problem stellt Alejandro Pérez dar. Der umwelt- und traditionsbewusste Grundstücksbesitzer nimmt jeden seiner Käufer kritisch unter die Lupe, so auch Uli. Aber besonders hat der charmante Mann ein Auge auf die hübsche Jana geworfen. Auf einmal wird die Lage für Uli an allen Fronten brenzlig. Michael Roll überzeugt in seiner Rolle als notorisch gestresster Familienvater. Ursula Buschhorn agierte schon in der TV-Serie "Wilder Kaiser" erfolgreich an seiner Seite. Der in Buenos Aires geborene Schauspieler Sky du Mont durfte den Part des stilvollen Verführer bereits in Stanley Kubricks letztem Spielfilm "Eyes Wide Shut" übernehmen.