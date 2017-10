Der sechste Tag für die Wilhelma-Mitarbeiterinnen Thali und Stefanie im Virunga National Park im Kongo. Dort unterstützt die Wilhelma mehrere Artenschutzprojekte, darunter eine Hundestaffel, die zum Schutz vor Wilderern aufgebaut wurde. Gerade Elefanten und Flusspferde sind auf den Schutz der Ranger und ihrer Hunde angewiesen. Auf die Reptilienpfleger in der Wilhelma wartet eine gefährliche Aktion: Zwei ausgewachsene Leistenkrokodile sollen nach Belgien gebracht werden. Freiwillig schlüpfen sie nicht in ihre Transportkisten. Harry und sein Team müssen sehr konzentriert zusammenarbeiten. Faultierweibchen Edeka bewohnt in der Wilhelma seit kurzem eine neue WG mit Affen und Schildkröten. Pflegerin Christina sieht heute mal nach, wie Edeka sich in ihrem neuen Zuhause eingelebt hat.