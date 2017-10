Jahrzehntelang war "Suppen Hansen" in aller Munde, doch nun droht dem alteingesessenen Betrieb das Aus. Die Gründe für den Niedergang sind hausgemacht: In modernen Zeiten haben die Geschmäcker sich geändert, die Tütensuppen des eigenwilligen Fabrikanten leider nicht. Die Bank will das Traditionshaus retten, doch der neue Kredit ist an eine Bedingung geknüpft: Firmenchef Theo Hansen muss den Betrieb an seinen Sohn übergeben, der nun sein eigenes Süppchen kocht. Edzard Onneken inszenierte diese Komödie mit Günther Maria Halmer in der Rolle des alternden Patriarchen, der nicht loslassen kann. Auch die Nebenrollen sind mit Angela Roy, David Rott und Helmut Zierl prominent besetzt.