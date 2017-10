Hochzeit in Rom Morgen | ONE | 08:50 - 10:20 Uhr | Romantikkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Weinhändlerin Eva und Zahnarzt Walter Hauser werden von den Heiratsplänen ihres Sohnes Max mit der schönen Italienerin Bianca völlig überrumpelt. Sie reisen nach Rom, um ihre zukünftige Schwiegertochter und deren Familie kennenzulernen, was zu einer überraschend folgenschweren Herausforderung für alle Beteiligten wird, denn das erste Aufeinandertreffen der beiden Elternpaare ist mehr als explosiv. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Romantikkomödie, D, I 2017 Regie: Olaf Kreinsen FSK: 6 Schauspieler: Eva Hauser Ann-Kathrin Kramer Walter Hauser Harald Krassnitzer Bianca D'Arcadia Federica Sabatini Max Hauser Matthias Zera Xenia Annika Ernst Vibaldo D'Arcadia Ricky Tognazzi