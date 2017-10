Salar darf in einem Ford Capri ans Steuer, dem Mini-Mustang für Europa und das Modell, mit dem sich Ford aus dem Tal der Ölkrise herauskatapultierte. Seine Stärke ist sein Äusseres. Modern, jung, schön - der Capri war zuerst Lifestyle, dann Auto. Was ausserhalb der Szene kaum einer weiss: Jeden Monat treffen sich in Bleienbach Oldtimerfans aller möglichen Marken und Preisklassen. Was für und wie viele Autos und Fans vor Ort sein werden, weiss nie jemand. Es kommt, wer gerade will. Trotzdem oder gerade deswegen hat es sich zu einem der grössten Oldtimertreffen der Schweiz entwickelt. Ruedi darf Mini fahren; einen, der eigentlich keiner ist. Einen, der ihn sprachlos macht und selbst einen 911er alt aussehen lässt. So einen ist Ruedi noch nie gefahren. Dies ist ein böser, schneller Mittelmotorsportwagen, entwickelt und gebaut in der Schweiz. Über 1000 Arbeitsstunden fliessen in ein einzelnes Fahrzeug. Das gibt es sonst nur bei Supersportwagen. Seit Jahren träumt Fredy Thurner davon, einmal in einem Aston Martin zu sitzen. Dafür würde er sogar Rolls Royce und Co. links liegen lassen. "Tacho" organisiert für ihn das aktuelle Modell des britischen Supersportwagens und erfüllt ihm bei einer Ausfahrt den ewigen Traum vom Aston Martin. - Youngtimer