Nils und Martin heben gemeinsam ab in die Lüfte. Ihr erstes Ziel ist es, die Wildgänse zu finden, die sie auf dem Hof gesehen haben. Das gelingt ihnen auch. Allerdings will Akka, die Anführerin der Schar, nicht, dass die beiden Störenfriede mit ihnen fliegen. Als der gefräßige Fuchs Smirre die schlafende Truppe überfällt, schlägt Nils ihn mutig in die Flucht. Ob sein Einsatz ausreicht, um Akkas Meinung zu ändern?