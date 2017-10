Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:10 - 08:30 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Lois erfährt, dass ihr Vater eine zweite Familie hatte und beschließt, ihre neue Verwandtschaft in Kanada zu besuchen. Alles scheint so zu sein, wie in ihrer eigenen Familie. Doch ein Bluttest wendet das Blatt: Es stellt sich heraus, dass Victor gar nicht ihr Vater ist. Damit ist es um das gute Verhältnis der beiden Familien geschehen. Selbst Malcolm und Reese sind froh, als es nach Hause geht. Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Victors zweite Familie Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2004 Regie: David Grossman Folge: 20 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Kennedy Masterson Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan