Der Vater von Felix Sonntag ist in Leipzig. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Merkwürdigerweise will Felix seinem Vater Sarah Marquardt nicht als seine Freundin vorstellen. Sarah hat einen Verdacht, den sie scherzhaft äußert. Schämt sich Felix vor seinem Vater für seine deutlich ältere Freundin? Felix weist das weit von sich und lädt Sarah stattdessen nun doch zum Abendessen ein. Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2017 Regie: David Carreras Folge: 784 Schauspieler: Barbara Grigoleit Uta Schorn Sophia Müller Susan Hoecke Richard Noll Heikko Deutschmann Felix Sonntag Jochen Matschke Jakob Heilmann Karsten Kühn Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann