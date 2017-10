Anstatt Reichtum und Nachruhm haben die vier Geisterjäger von ihren New Yorker Mitbürgern nur Scherereien und Ablehnung erfahren und Gerichtsklagen am Hals. Die Geisterjagd ist ihnen amtlich untersagt worden. Ray Stantz (Dan Aykroyd) und Winston Zeddemore (Ernie Hudson) haben sich als Attraktion für Kindergeburtstage verdingt; Peter Venkman (Bill Murray) ist Moderator einer serbelnden Talkshow, und Egon Spengler (Harold Ramis) langweilt sich in einem parapsychologischen Labor. Doch dann nimmt Dana Barrett (Sigourney Weaver), mittlerweile alleinerziehende Mutter, wieder Kontakt mit ihren ehemaligen Rettern auf, weil sich ihr Kinderwagen plötzlich selbständig gemacht hat. Tatsächlich stellen die Geisterjäger bald erhöhte Aktivität von Geistern in New Yorks Untergrund fest. Rosafarbener Schleim, der mit negativen Gefühlen belastet ist, breitet sich in der Stadt aus. Danas Chef, der Restaurator Janosz (Peter MacNicol), wird vom Geist eines ehemaligen Karpatenfürsten besessen, und sogar Danas Baby Donald ist in direkter Gefahr. Die Geisterjäger sind wieder gefragte Leute.