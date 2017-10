Kim Pasche war erst 20 Jahre alt, als er die Schweiz verließ und zu einer Reise in den kanadischen Norden aufbrach. Er wollte die Ursprünge der Menschheit erkunden, die ihn seit frühester Kindheit beschäftigen. Inzwischen erforscht der experimentelle Archäologe die Techniken und Lebensweisen der indigenen Völker im Yukon-Nationalpark und vermittelt diese in Workshops an interessierte Menschen.