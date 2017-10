Die Amerikanerin Jane Hudson, eine ledige Sekretärin mittleren Alters, reist zum ersten Mal nach Europa, um sich einen langgehegten Traum zu erfüllen und Urlaub in Venedig zu machen. Sie steigt in der gemütlichen Familienpension der Signora Fiorini ab. Zunächst fühlt sie sich in der romantischen Umgebung ein wenig einsam, aber dann freundet sie sich mit dem pfiffigen Gassenjungen Mauro an, der ihr die Stadt zeigt. Bei ihren Streifzügen lernt sie den Antiquitätenhändler Renato kennen, der ihr beharrlich den Hof macht. Nachdem die 40-jährige Jane ihr anfängliches Misstrauen überwunden hat, gibt sie sich ganz dem Rausch der Verliebtheit im schönen Venedig hin. Sie verbringt eine zauberhafte Zeit voller romantischer Momente. Doch dann stellt sich heraus, dass Renato verheiratet ist und Kinder hat.