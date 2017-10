In der 805. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: David Garrett, Stargeiger Yehudi Menuhin, einer der erfolgreichsten Violinvirtuosen des 20. Jahrhunderts, bezeichnete David Garrett als "größten Geiger seiner Generation". Seit er mit zwölf Jahren seinen ersten Plattenvertrag erhielt, verzauberte David Garrett das Publikum mit rein klassischer Musik. 2006 dann der Imagewandel: David Garrett wurde zum "Geigenrebell". Mit einem Crossoverkonzept, bei dem er Rocksongs auf der Geige neu interpretierte, verschaffte er seinen Konzerten einen bisher nie dagewesenen Eventcharakter. Mittlerweile wurde er damit zum einzigen Geiger, dessen Klassikkonzerte ausverkauft sind und der mit seinen CDs in den Pop-Charts Spitzenplätze belegt. 24 Jahre dauert die Karriere des gerade 36-Jährigen jetzt schon an. Im Herbst erscheint das neue Album des Wundergeigers. Atze Schröder, Comedian Der Mann mit der Minipli-Frisur, dem Ruhrpott-Charme, der Pilotenbrille und den Cowboystiefeln gehört seit nunmehr 20 Jahren zur deutschen Comedy-Spitzengarde und füllt mit seinen Auftritten die größten Hallen Deutschlands. 2016 hat Atze Schröder seinen siebten (!) Comedypreis in der Königsdisziplin "Live Programm" erhalten. Jetzt hat der Sympathieträger, der sich selber als eine Mischung aus George Clooney und Gunter Sachs bezeichnet, ein neues Programm. "Turbo" heißt es, und der Name ist Programm. Turbokapitalismus, Turbosex und Turbokommunikation in den sozialen Netzwerken und eben Turbo-Ikone Atze Schröder, der der Gesellschaft den Spiegel vorhält und weiß: Statussymbole ersetzen keine anständige Gesinnung. Paul Panzer, Comedian Blümchenhemd, altmodische Brille und ein leichter Sprachfehler, so kennt das Publikum den Komiker Paul Panzer. Bekannt wurde er ursprünglich durch Telefonscherze, die von Radiosendern bundesweit gesendet wurden. Seit 2005 tritt der Pointen-Panzer der bundesdeutschen Comedyszene als Stand-up-Comedian auf und tourt mit eigenen Programmen mit großem Erfolg durch die Lande. Gerade ist er mit seiner brandneuen sechsten Show "Glücksritter - vom Pech verfolgt" unterwegs. Darin macht er sich auf die Suche nach dem großen Glück. Steffen Henssler, Koch, Autor, Moderator Der Mann redet genauso schnell wie er kocht: Steffen Henssler. Er ist ein Tausendsassa, der Gastronom, Kochbuchbestellerautor und Moderator tanzt auf vielen Hochzeiten. Bei ihm geht es Zackzack, und es kommt immer etwas Köstliches heraus. Zehn Minuten für ein leckeres Rumpsteak, eine Teriyaki-Creme in fünf Minuten? Überhaupt kein Problem für den Hamburger, der seine Ausbildung an der Sushi Academy in Los Angeles übrigens durch einen Lottogewinn finanziert hat. Fest steht, er hat Erfolg, mit dem was er macht. Getreu seinem Motto "Heraus aus der Komfortzone!" hat er sich jetzt eine weitere Herausforderung gesucht und tritt in seiner neuen Sendung "Schlag den Henssler" als Nachfolger von Stefan Raab an. Welche Tipps ihm sein Vorgänger gegeben hat und warum die Premiere der Sendung verschoben werden musste, das erzählt Steffen Henssler in der "NDR Talk Show". Nina Kunzendorf, Schauspielerin Nina Kunzendorf ist eine der gefragtesten Theater- und Filmschauspielerinnen Deutschlands. Sie liebt sperrige Figuren und spielt in ihren Rollen bevorzugt verschlossene, abgründige Charaktere. Und das so herausragend, dass sie bereits unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis, dem Adolf-Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Und auch "Tatort"-Kommissarin war sie bereits: Bis 2012 spielte sie in fünf Folgen die Frankfurter Kommissarin in der Kultkrimireihe. Die Tochter einer Lehrerin und eines Arztes ist ab Ende November in dem Vierteiler "Das Verschwinden" (Das Erste) zu sehen. Im Mittelpunkt der Miniserie steht die Suche einer Mutter nach ihrer unter mysteriösen Umständen verschwundenen Tochter. Prof. Dr. Dr. Dr. med. habil.