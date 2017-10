Damit Micha eine tolle Offroad-Spritztour mit seiner Tochter machen kann, muss ein wichtiges Ersatzteil für den Lada Niva her. Bei einem guten Bekannten wollen er und Kfz-Profi Axel die Kardanwelle besorgen. Doch der hat erstmal eine Aufgabe für die beiden: sein rosa Panzer soll umgespritzt werden und muss in die Garage fahren. Die beiden Motoren springen aber nicht an. Mit viel Know How, Fingerspitzengefühl und Humor kriegen die beiden Schrauber das zwar hin, aber beim Wenden des Panzers passiert etwas Unvorhergesehenes.