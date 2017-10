The Pirates! Band of Misfits Heute | Super RTL | 20:15 - 21:55 Uhr | Animationsfilm HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Diese Seeräuber sind alles andere als Furcht erregend: Die Truppe um den Kapitän versucht zwar alles, um die Menschen zu terrorisieren und der Konkurrenz voraus zu sein - gelingen will das aber nicht. Doch da es um den Titelgewinn des schrecklichsten Piraten geht, will der Kapitän seine Mitbewerber diesmal unbedingt überflügeln. Und wenn er dafür nach London muss. Original-Titel: The Pirates! In an Adventure with Scientists! Laufzeit: 100 Minuten Genre: Animationsfilm, USA, GB 2012 Regie: Peter Lord Schauspieler: Hugh Grant Brendan Gleeson Jeremy Piven David Tennant Brian Blessed