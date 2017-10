Die Piraten - Ein Haufen merkwürdiger Typen Heute | Super RTL | 20:15 - 21:55 Uhr | Animationsfilm HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Der namenlose Piratenkapitän mit dem roten Rauschebart will endlich "Pirat des Jahres" werden. Problem: Ein Schrecken der Meere ist er nicht gerade. Entermesser-Liz, Black Bellamy und Holzbein-Hastings lachen ihn nur aus. Original-Titel: The Pirates! In an Adventure with Scientists! Laufzeit: 100 Minuten Genre: Animationsfilm, USA, GB 2012 Regie: Peter Lord FSK: 6