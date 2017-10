Onur Güntürkün hat eine Lebensaufgabe: Er möchte wissen, wie das Denken entsteht. Wie nimmt man die Welt wahr? Wie plant und entscheidet man? Wie funktionieren Emotionen? Wie lernt man? Und welchen Einfluss haben Gene, Hormone und Neuronen auf die Gedanken? Sein Fachgebiet, die Biopsychologie, hat Güntürkün an der Ruhr-Uni-Bochum von einem randständigen Bereich zu einer großen Forschungsabteilung ausgebaut. Er gilt als einer der besten Biopsychologen Deutschlands. In "Planet Wissen" nimmt er die Zuschauer mit auf eine Reise ins Gehirn, erklärt warum Tauben den Menschen ähnlicher sind als wir denken, räumt mit Missverständnissen über die linke und die rechte Hirnhälfte auf und wagt sich an die Frage: Wie frei sind die Gedanken tatsächlich?