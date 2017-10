Römer, Ritter, Ägypter, Wikinger, Preußen und viele mehr - aus jeder Zeit weiß Kater Karl kuriose und verrückte Dinge zu berichten, die natürlich alle stimmen - das schwört er bei seinem Barthaar. So erfährt der Zuschauer beispielsweise, dass die Römer Urin zum Waschen ihrer Wäsche verwendeten und die Neandertaler schon Zahnpflege kannten. Ganz besondere Schmink-Tutorials entführen in jeder Folge in eine andere historische Welt der Körperpflege und vergangener Schönheitsideale.Und natürlich gibt es auch Werbepausen, in denen "Kater Karls weltgeschichtliche Werbeclips" gezeigt werden. Musikalisch wird es am Ende jeder Sendung, wenn ein historisches Ereignis oder eine historische Persönlichkeit in einem Musikvideo dargestellt werden. Den Auftakt macht die Varusschlacht: "Und schwupps, da waren die Römer hin, ein Denkmal hier, das macht echt Sinn."