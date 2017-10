Als John sich weigert, sich aus dem Mauerwerk zurückzuziehen, lässt sich Leon frustriert dazu hinreißen, Daniela von Johns Steuerhinterziehung zu erzählen. John ist fassungslos, als er erfährt, dass die Crew Bescheid weiß, und sagt Leon den Kampf an - nicht ahnend, wie sehr der Streit ums Mauerwerk Leon belastet... Laura hat ihr WG-Zimmer gekündigt und will nun Katrin dazu bringen, ihr die Dachgeschosswohnung anzubieten. Doch der Schuss geht gründlich nach hinten los... Gerner weist Chris' Forderung ab. Erst als Chris ihm klarmacht, dass er damit etwas für Sunny tun kann, erklärt er sich bereit, die Angelegenheiten zu klären. Doch so weit kommt es nicht, denn zu ihrer beider Überraschung taucht Rosa auf. Während sie die Verantwortung übernimmt, beginnt Chris endlich wieder sein eigenes Leben zu leben...