"Nordtour"-Moderatorin Sabine Steuernagel macht eine herbstliche Genusstour von Lüneburg aus in die Lüneburger Heide. Mit Stadtführerin Verena Fiedler besucht Sabine Steuernagel in Lüneburg die privaten Gärten und Hinterhöfe der alteingesessenen Lüneburger. Dann geht es weiter zur "Rote-Rosen"-Bäckerin. In einer kleinen Bäckerei vor den Toren der Hansestadt Lüneburg werden die Cupcakes für die Serie gebacken. Weiter geht es in die Heide zu einem Kartoffelbauern, denn jetzt ist Erntezeit für die leckeren Heidekartoffeln. In Amelinghausen probiert die "Nordtour" typische Heideküche. Salz aus der Region wird im Kurhaus in Bad Bevensen heilsam aufbereitet. Ein Besuch in der Bäderabteilung der Kurtherme ist heilsam und wohltuend. Dadurch gestärkt geht es an die Elbe zu Grubes Fischerhütte. Der Fisch, den Fischer Grube aus der Elbe holt, wird fangfrisch verarbeitet. Die Fischgerichte sind bodenständig und originell. Außerdem bietet diese "Nordtour Spezial" Reisetipps für den ganzen Norden. Die Autorinnen und Autoren waren dafür unter anderem unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und haben an einer Kranichtour am Barther Bodden teilgenommen. In Schleswig-Holstein haben sie ein Kultcafé in Flensburg besucht und in Hamburg-Bergedorf Anregungen für einen Tagesausflug gefunden. - Herbstliche Genusstour von Lüneburg aus in die Lüneburger Heide