Gibt es außerirdisches Leben? Wahrscheinlich ja - nur fehlt bislang der Beweis dafür. "wissen aktuell" greift die Faszination Weltall auf und führt in entlegene Winkel des Universums. "wissen aktuell" begleitet Menschen, die aus Leidenschaft für die Sterne mehr Dunkelheit auf der Erde fordern, erklärt, was unseren Nachbarplaneten Mars so fantastisch macht und warum astronomisches Wissen überlebenswichtig ist. Eine spannende Entdeckungsreise. - Expedition ins Weltall