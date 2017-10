Claudia und Tarik werden zu einem Wohnungseinbruch gerufen. Vor Ort finden sie jedoch statt der Einbrecher nur noch Paul vor, den verängstigten 14-jährigen Sohn des Hauses. Doch bald stellt sich heraus, dass der Junge in Wirklichkeit Dustin heißt, nicht zur Familie gehört und selbst der Einbrecher ist. Haller verdonnert Claudia und Tarik dazu, auf Dustin aufzupassen. Der geht den beiden mit immer neuen Lügengeschichten auf die Nerven. Dustin, der in Wirklichkeit in einem Heim lebt und aus zerrütteten familiären Verhältnissen stammt, behauptet, erpresst zu werden. Der Eigentümer des Einbruchshauses, Gernot Bahnsen, engagiert sich für benachteiligte Jugendliche, unter anderen auch für Dustin. Gibt es eine Verbindung zwischen Bahnsens Sohn Paul und dem Einbrecher Dustin? 27 neue Folgen "Notruf Hafenkante" werden donnerstags um 19:25 Uhr ausgestrahlt.