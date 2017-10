Die Havel im Nordosten Deutschlands ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnlicher Fluss. Sie schlängelt sich auf 334 Kilometern durch zahlreiche, naturbelassene Seen und eine in großen Teilen fast unbewohnte Gegend. Der Kontrast ist umso größer, wenn der Fluss Großstädte wie Berlin und Potsdam streift. Entlang der Ufer der Havel konnte sich an vielen Stellen bis heute eine einzigartige Tierwelt erhalten. Einst vom Aussterben bedroht, ist der Seeadler nun wieder der unumstrittene "König der Lüfte" an der Havel. Seltene Exemplare wie Fischotter halten sich eher im Bereich der Quelle auf, während sich Biber sogar in den Großstädten finden. Im Mündungsbereich des Flusses röhren Rothirsche, der skurrile Wiedehopf zieht sogar in einem alten Panzer auf einem Truppenübungsplatz seine Jungen groß. Eine außergewöhnliche Flussreise entlang der Havel von der Quelle bis zur Mündung, bei der mit aufwändiger Technik und ungewöhnlichen Blickwinkeln ein intimes Porträt dieser Region entstanden ist. - Die Havel