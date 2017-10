Urban Priol behauptet, er sei 1982 Kabarettist geworden, um sich an Helmut Kohl abzuarbeiten. Tatsächlich brach er in dem Jahr sein Lehramtsstudium kurz vor dem Examen ab, um eine Karriere auf der Kleinkunstbühne zu starten. Anlässlich seines 35-jährigen Bühnenjubiläums lädt er das Publikum ein in seine Heimatstadt Aschaffenburg und blickt zurück auf die vielen Stationen seines Schaffens.