Hannes Ringlstetter begrüßt in seiner Personality-Show die deutsche Popband Die Prinzen und den Komponisten und Musikproduzenten Harold Faltermeyer. Seit über 25 Jahren sind die aus Leipzig stammenden Prinzen nicht aus der heimischen Ohrwurmlandschaft wegzudenken. Titel wie "Küssen verboten" oder "Alles nur geklaut" - jeder könnte sofort einstimmen! Auch ihr letztes Album "Familienalbum" war in den deutschen Charts weit vorne. Bei Ringlstetter werden die erfolgreichen Musiker rund um Frontman Sebastian Krumbiegel nicht nur live singen, sondern auch die ein oder andere Anekdote aus einem Vierteljahrhundert Musikgeschichte zum Besten geben. Noch länger erfolgreich im Geschäft ist der in München geborene Komponist und Produzent Harold Faltermeyer. Hits, die auf seine Kappe gehen, sind nicht minder ohrwurmtauglich als die der Prinzen: Sei es "Axel F.", der Titelsong zu "Beverly Hills Cop", das Filmmusikthema von "Top Gun" oder das von ihm produzierte Pet Shop Boys Album "Behaviour". Seine Arbeit zieht ihn nach wie vor gelegentlich zu seinem ehemaligen Wohnort Los Angeles, auch wenn sein Lebensmittelpunkt längst wieder seine bayerische Heimat ist. Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt jede Woche zwei Gäste am Donnerstagabend. In dem 45-minütigen Format geht es um die Themen der Woche, Politik, das Leben und um das, was die Gesellschaft bewegt. Zur Seite steht ihm Caro Matzko, Zündfunk-Moderatorin auf Bayern 2 sowie Fernsehmoderatorin von Wissenssendungen. Die Musik kommt von der Band "Ringlstetter".