Christoph will Alicia ein ganz besonderes Geschenk zum Geburtstag machen: einen Anbau an den Fürstenhof. Als ihm Werner in die Parade fährt, gibt Christoph sein Bestes, um den Widersacher ein für alle Mal auszuschalten. Ein unwiderstehliches Angebot an Susan soll Werners Sargnagel werden. Derweil sucht Tina verzweifelt Rat bei Hildegard. Damit Tina von ihrem Kind wegbleibt, hat Beatrice eine einstweilige Verfügung gegen sie erwirkt. Tina kann deshalb ihre Arbeit am Fürstenhof nicht mehr ausüben.