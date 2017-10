Jim Longworth untersucht den Mord an einem Navy-Anwerber und erhält dabei Unterstützung von Callie, die bei ihm als Fachkrankenschwester in der Gerichtsmedizin praktische Erfahrungen sammeln soll. Doug Preston, das Opfer, hatte unter anderem auch den Sohn von Frank Morgan angeworben. Ben Morgan ist dann bei einem Einsatz in Afghanistan gefallen und Longworth vermutet, dass der Vater sich an Preston deswegen rächen wollte. Doch auch die Ex-Frau des Ermordeten gibt Anlass zu einigen Verdächtigungen...