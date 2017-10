Von Beruf Bauer: Peter Tillmann weiß es mit seinen gerade mal 16 Jahren schon genau. Er will Bauer werden und den Hof seines Vaters im ostwestfälischen Warburg übernehmen. Ein Hof, den die Familie in der 5. Generation bewirtschaftet, ein Hof mit Rindern, Schweinen und Ackerbau. Peter hilft schon jetzt kräftig mit, die Wochenenden verbringt er häufig im Stall oder auf dem Feld. Welche Arbeit anfällt, wie die Tiere gefüttert werden müssen, wie sie dann zum Schlachten weggebracht werden und was man alles über Trecker und Traktoren wissen muss: Peter Tillmann zeigt es, pragmatisch und realistisch schätzt er die Arbeit ein - jenseits aller romantischen Vorstellungen vom Landleben.