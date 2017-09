Im Hinspiel der WM-Qualifikation konnte sich das DFB-Team mit einem 2:0-Sieg in der HDI-Arena Hannover gegen Nordirland durchsetzen. Die Mannschaft traf zwei Mal in den ersten 17 Minuten und konnte damit nun insgesamt sechs Spiele in Folge gegen Nordirland gewinnen. Beim Rückspiel im Windsor Park in Belfast treffen Weltmeister Deutschland und die Nummer 23 der FIFA-Weltrangliste nun erneut aufeinander. Der Großteil des nordirischen Kaders spielt bei englischen Vereinen, die zwischen Premier League und League Two, der höchsten und vierthöchsten Spielklasse des Landes, angesiedelt sind. Einige weitere Spieler laufen für schottische Clubs auf. Bekannte Spieler im Nationalteam von Trainer Michael O'Neill sind unter anderem Stürmer Will Grigg (Wigan Athletic), der durch die Fangesänge bei der EM 2016 zu einer Kultfigur wurde, Kapitän Steven Davis (FC Southampton) oder Stürmer Kyle Lafferty (Heart of Midlothian F.C), der mit insgesamt 20 Treffern für Nordirland bester Torschütze im Kader ist. Das Spiel gegen Nordirland ist das vorletzte WM-Qualifikationsspiel für das DFB-Team. Ein paar Tage später spielt Deutschland am 8. Oktober sein letztes WM-Qualimatch in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan.