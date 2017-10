Klara will aus dem Haus ihrer Schwester ausziehen und lernt bei einer Wohnungsbesichtigung Miriam kennen. Es stellt sich heraus, dass sie junge Frau gerade erfahren hat, dass ihr Adoptivvater, der Fontane-Experte Prof. Dr. Reichenbach, an diesem Morgen tot aufgefunden wurde. Klara kümmert sich um die geschockte Miriam, bringt sie nach Hause und erfährt nebenbei so manches über deren Leben.