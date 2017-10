Nach seiner erfolgreichen Einarbeitungszeit in Hamburg bereitet Kriminalkommissar Stubbe mit seiner Familie den Jahresurlaub auf dem Zeltplatz von Prerow vor. Kurz vor der Abreise klinkt sich Sohn Fabian mit Unterstützung von Tante Charlotte aus den Urlaubsplänen aus. Sein Freund Tim ist brutal zusammengeschlagen worden. Er misstraut den Ermittlungen von Vaters Kollegen. Fabian will selbst gegen den Täter, Waffenhändler und Zuhälter Richy Kaiser, vorgehen. Auf dem Zeltplatz treffen die Stubbes auf die schwäbische Familie Giesmeyer. Die Töchter Christiane und Dorothea finden sich ziemlich unsympathisch, und so steht die Zeltnachbarschaft unter einem schlechten Stern. Als Fabian in eine kriminelle Auseinandersetzung verwickelt wird, informieren die Hamburger Kollegen Wilfried Stubbe, der sich sofort entschließt, die Heimreise anzutreten.