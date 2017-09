Hannah hat ein klares Ziel vor Augen: Sie möchte reich werden und einen eigenen Swimmingpool haben. Überzeugt davon, einen reichen Prinzen anzulocken, schaltet sie mit Opa Max die Zeitmaschine an. Doch statt eines reichen Prinzen taucht die hochverschuldete Margarete auf. Sie erzählt den beiden von einem starken Handelsbund - der Deutschen Hanse - und wie es passieren konnte, dass ihr Mann und sie all ihr Hab und Gut verloren haben. Ob Hannah und Opa Max ihr helfen können und ob sich Hannahs Wunsch erfüllt, zeigt "Terra MaX" in der Folge "Die Deutsche Hanse".