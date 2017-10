Jazz and the Philharmony Heute | Sky Arts | 07:20 - 08:50 Uhr | Dokumentation Infos

Inhalt "Jazz and the Philharmonic" ist eine einzigartige Konzert-Show aus dem Jahr 2013 und verbindet Klassik mit Jazz. Zu den auftretenden Stars gehören Chick Corea, Bobby McFerrin, Terence Blanchard und Elizabeth Joy Roe. Sie improvisieren zusammen, begleitet von dem Henry Mancini Sinfonieorchester. Original-Titel: Jazz & the Philharmonic Laufzeit: 90 Minuten Genre: Dokumentation, USA 2013 Regie: Larry Rosen