Digby bekommt Besuch von seinem Cousin Dougie und ist von dessen tollen Geschichten so begeistert, dass er Dougie seinen Freunden vorstellen will. Dougie folgt ihm zögerlich. Zunächst sind die Freunde auch ganz angetan von Dougie. Doch der verstrickt sich immer mehr in seiner Prahlerei. In Wirklichkeit hat er sich die Geschichten nur ausgedacht, damit keiner merkt, dass er ängstlich und feige ist.