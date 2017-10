Beim Survival-Training an der Ostsee stirbt der Überlebens-Trainer Tom Hartmann. Leonie Sturm, Teilnehmerin des Trainings, fand Hartmann morgens tot am Strand. Zeitgleich verschwand die zweite Teilnehmerin, Sarah Erikson, spurlos. Roman Enders, dritter Teilnehmer, ist bereits am Abend abgereist. Enders, ein alter Freund von Hartmann, war mit ihm am Abend in Streit geraten.