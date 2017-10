Heldt wird Zeuge eines seltsamen Vorfalls: Die schwangere Simone Petri bricht mitten auf der Straße ohnmächtig zusammen. Sie hat in einem vorbeifahrenden Bus einen Toten gesehen. Andreas Bender sprang vor sieben Monaten vor Zeugen von der Essener Ruhrbrücke, nachdem er ein paar Stunden zuvor den Spiele-Entwickler Christian Kaul im Streit erschlagen hatte. Zwar wurde Benders Leiche nicht gefunden, aber der Fall als Suizid eingestuft. Während Staatsanwältin Ellen Bannenberg, Hauptkommissar Grün und Mario Korthals mit Hilfe der LKA-Profilerin Julia Tietz versuchen, eine Reihe von Brandanschlägen auf einen privaten Paketdienst aufzuklären, steckt Heldt seine Spürnase tief in den Bender-Fall und findet tatsächlich Beweise, dass dieser seinen Suizid nur vorgetäuscht hat und noch lebt. Wo hat er sich sieben Monate lang versteckt? Und warum taucht Bender gerade jetzt wieder auf und riskiert seine Verhaftung? Als Julia Tietz auch Interesse für Heldts Fall entwickelt, versucht dieser erst einmal unwillig, die "Psychotante" auf Abstand zu halten. Doch Julia gibt schlaue Antworten auf Fragen, auf die Heldt zunächst keine findet. Als Frank Jochems, der nach dem Tod von Christian Kaul die Softwarefirma seines Geschäftspartners weitergeführt hat, ein neues Spiel auf den Markt bringen will, ahnt Heldt, dass Benders Selbstmord vermutlich nicht die einzige Inszenierung gewesen ist.