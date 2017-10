Wer ärgert sich nicht, wenn sich jemand an der Kasse vordrängelt oder einem vor der Nase den Parkplatz wegschnappt? Man ärgert sich, wenn wieder der "Maulheld des Büros" die Lorbeeren erntet, obwohl er am wenigsten zum Erfolg beigetragen hat. Die Journalistin und "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis spürt in dieser NDR Dokumentation der Frage nach, ob und wie weit "frech" vorwärts kommt und wie weit man es treiben kann, bevor die Stimmung kippt. Außerdem geht Linda Zervakis der Frage nach, woher Egoismus kommt. Ist jeder von Natur aus nur auf sich bedacht oder steckt in den Menschen doch ein soziales Wesen?