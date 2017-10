So fühlt sich Liebe an Heute | HR | 14:35 - 16:00 Uhr | Liebesgeschichte HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Der verheiratete Chefredakteur Konrad (Jaenicke) hatte schon lange keine Schmetterlinge mehr im Bauch. Bis er sich Hals über Kopf in die Journalistin Hanna (Furtwängler) verliebt. Was tun: Ehe retten oder Neuanfang wagen? Laufzeit: 85 Minuten Genre: Liebesgeschichte, D 2004 Regie: Peter Gersina FSK: 6 Schauspieler: Hanna Maria Furtwängler Konrad Hannes Jaenicke Maximilian Jan Gregor Kremp Linda Ute Willing Barbara Heidrun Gärtner Alexandra Mavie Hörbiger