Für die Nachzucht der vom Aussterben bedrohten asiatischen Panzernashörner hat die Wilhelma schon mehrfach beitragen können. Das Zuchtpaar in Stuttgart ist sehr erfolgreich. Tierarzt Dr. Knauf-Witzens möchte sichergehen, dass Nashornkuh Sani wieder schwanger werden kann und keine Probleme im Geschlechtstrakt vorliegen. Dafür bekommt er Unterstützung von einer Spezialistin aus Hamburg. Beide wollen sich mit einer Ultraschalluntersuchung ein Bild von der Lage machen. Aus Sicherheitsgründen muss Sani dafür allerdings sediert werden. Eine mehr oder weniger glitschige Aufgabe wartet auf Markus Bauer. Aus einem Aufzuchtbecken hinter den Kulissen sollen ein paar Aale in die Schau gesetzt werden. Das Herausfangen der Aale ist nicht so einfach, denn die Aale verstecken sich im Bodengrund. Aber Markus kennt ihre Verstecke genau. "Eisbär, Affe & Co." geht auf Reisen: In den nächsten zwei Wochen begleitet die Sendung täglich zwei Mitarbeiter der Wilhelma bei ihren Erlebnissen in der Demokratischen Republik Kongo. Dort unterstützt die Wilhema eine Hundestaffel im Virunga Nationalpark. Zoopädagogin Stefanie Reska betreut für den Stuttgarter Zoo das Projekt und reist zum zweiten Mal in den Nationalpark. Affenpflegerin Thali Bauer begleitet sie auf der Reise, sie möchte dort mit den Pflegern einer Gorilla-Auffangstation Erfahrungen austauschen. Nach langer Reise beziehen die beiden ihre Unterkunft im Nationalpark und sind überwältigt von der eindrucksvollen Landschaft und der wild lebenden Tierwelt. Thali, die seit neun Jahren im Zoo mit Affen arbeitet, hat noch nie frei lebende Affen gesehen. Für sie wird der Kongo ein Abenteuer der besonderen Art.