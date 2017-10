Ein Serientäter treibt in Schweden sein Unwesen: Drei Frauenmorde in verschiedenen Teilen des Landes scheinen zusammenzuhängen, denn allen drei Leichen wurden die Augen entfernt. Kommissar Beck und sein Team können einen Zusammenhang herstellen, als sie feststellen, dass die Opfer in die gleiche Klasse gingen. Lena Klingström soll weitere mögliche Opfer schützen und gerät dabei selbst in Gefahr.