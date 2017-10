Sicherheitsberater Brian Gilcrest ist nach einem Fauxpas beim Militär eine Persona non grata. So kommt ihm die Beauftragung des milliardenschweren Unternehmers Carson Welch gerade recht. Auf Hawaii soll Brian den brisanten Bau eines Satellitensystems überwachen. Doch schon bald verliert Brian dank seiner neuer und äußerst hartnäckigen Kollegin Allison und seiner Ex das wichtige Projekt zunehmend aus den Augen…