Im Münsterland wird am 3. Oktober 2017 wieder das drittgrößte Radrennen in Deutschland ausgetragen. Start ist in diesem Jahr in Wadersloh, dann geht es für die rund 200 Fahrer quer durch den Kreis Warendorf, die Zielankunft ist traditionell vor dem Schloss in Münster. In der Zeit von 17.15 Uhr bis 18.00 Uhr berichtet der WDR in einer Sondersendung über den "Münsterland Giro". Dabei geht es um den sportlichen Verlauf des Radrennens, aber auch um die Menschen und Geschichten an der Strecke und in der Region.