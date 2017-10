Auf diese Geschichten dürfen sich die Zuschauer unter anderem freuen: Melissa Smith stellt Diebe an Tankstelle: 14 Uhr an einer Tankstelle im US-Bundesstaat Wisconsin, High Noon an der Zapfsäule. Als Melissa Smith aus ihrem Wagen aussteigt, fährt eine dunkle Limousine vor. Ein maskierter Mann springt heraus, steigt in Smiths Auto und versucht davonzufahren. Melissa schmeißt sich geistesgegenwärtig auf die Motorhaube. Mit so viel Tollkühnheit hat der Dieb offenbar nicht gerechnet. Es sieht ein bisschen aus, als würde er vor Schreck versuchen, Smith mit dem Scheibenwischer von der Windschutzscheibe zu entfernen, dann versucht er, sie mit einem abrupten Gasgebe-Brems-Manöver von der Haube zu schütteln. Und Melissa? Bleibt hartnäckig und hält sich an den Scheibenwischern fest. Joel de Carteret - Adoptivkind findet seine leibliche Mutter nach 30 Jahren wieder: Normalerweise nimmt Hermina Rio ihren 5-jährigen Sohn mit zur Arbeit in der Näherei. Doch an diesem Tag schläft der kleine Joel noch. Da sie ihn nicht wecken möchte, lässt sie ihn in der Obhut der Mitbewohner schlafen, als sie zur Arbeit geht. Die Mitbewohner bemerken nicht, dass Joel aufwacht, aufsteht und sich auf die Suche nach seiner Mutter zu macht. Er verlässt das Haus und landet schließlich im Gewirr der Markthallen von Manila. Joel verirrt sich zwischen den Ständen und findet nicht mehr nach Hause. Stunden später nimmt sich ein Taxifahrer des weinenden Jungen an und bringt ihn in ein Waisenhaus. Nach 18 Monaten wird Joel zur Adoption freigegeben und wächst wohlbehütet auf. Dennoch lässt ihn die Suche nach seinen Wurzeln nie los und er versucht in Manila erneut, seine Mutter zu finden... Welche Geschichte wird die Nummer eins im Top 25 Ranking bei Sonja Zietlow? - Joel de Carteret - Adoptivkind findet seine leibliche Mutter nach 30 Jahren wieder