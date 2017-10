Barry ist dem Ringer-Team seiner High School beigetreten, obwohl Beverly strikt dagegen ist. So muss Barry eine gute Notlüge auftischen: Er behauptet, Mitglied einer Theatergruppe zu sein. Indes ist Adam völlig aus dem Häuschen, als er erfährt, dass endlich der dritte Teil der Star Wars-Saga in die Kinos kommt. Seine Mutter will ihn aber nur ins Kino gehen lassen, wenn ihn Erica begleitet. Doch dazu muss Adam seine große Schwester erst kunstvoll überreden.