Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Jamies Babysitterin Polly wird von Hal und Lois mit zwei verschiedenen Männern verkuppelt. Da sich Polly nicht entscheiden kann, geht sie mit beiden aus. Dewey erzählt Malcolm von seinem Glückspulli. Malcolm versucht seinen kleinen Bruder zu erklären, dass ein Pullover kein Glück bringen kann. Deweys Glaube scheint Berge versetzen zu können, und Malcolm wird schnell eines besseren belehrt. Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Der Glückspulli Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2004 Folge: 17 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Hal Bryan Cranston Lois Jane Kaczmarek Francis Christopher Kennedy Masterson Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan